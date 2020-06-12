Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День третий

Наступил третий день выставки IGN Summer of Gaming 2020. Сегодня вновь будут показаны эксклюзивные трейлеры и интервью с разработчиками, среди которых Atlus, SEGA, THQ, Creative Assembly и другие. Никаких анонсов, скорее всего, не будет.

Первый день выставки.

Второй день выставки.