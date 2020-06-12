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Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День третий

Опубликовано: вчера, 22:13:08, Дюка
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Наступил третий день выставки IGN Summer of Gaming 2020. Сегодня вновь будут показаны эксклюзивные трейлеры и интервью с разработчиками, среди которых Atlus, SEGA, THQ, Creative Assembly и другие. Никаких анонсов, скорее всего, не будет.

Первый день выставки.

Второй день выставки.

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