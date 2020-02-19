PC-версия Kingdom Under Fire: The Crusaders получила дату релиза

Стратегия в реальном времени с элементами RPG под названием Kingdom Under Fire: The Crusaders вышла еще в 2004 году и только на Xbox. Теперь же игра готовится посетить персональные компьютеры – это случится уже 28 февраля 2020 года.

Играть в Kingdom Under Fire: The Crusaders на PC можно будет с помощью геймпада, для чего девелоперы специально обновили всю схему управления. Любителей клавиатуры и мыши тоже не забыли – для них была создана совершенно новая система контроля.

Вдобавок улучшенная Kingdom Under Fire: The Crusaders получила поддержку высокого разрешения. Звук тоже стал качественнее, так как саундтрек игры полностью перезаписали.



