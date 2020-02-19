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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Ремейк «Готики» все-таки выпустят – подтверждение от THQ Nordic

Опубликовано: вчера, 16:08:43
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В декабре THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики», поставив следующее условие: игру продолжат разрабатывать только в том случае, если геймеры ей действительно заинтересуются. Недавно же в рамках квартального отчета компания объявила, что ремейку все-таки быть!

Как стало известно, в небольшое демо улучшенной «Готики» сыграло более 180 тысяч человек. 94,8% опрошенных пользователей попросили девелоперов не бросать работу и взяться за полную версию игры. За создание ремейка, к слову, будет отвечать некая новая студия, находящаяся под контролем THQ Nordic в Барселоне. Игру собираются выпустить на PC, PS5 и Xbox Series X.

 

Gothic Remake картинка

 

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