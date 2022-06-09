Ролик по Goat Simulator 3 спародировал трейлер невышедшей Dead Island 2

Козлиный симулятор возвращается. В рамках выставки Summer Game Fest был показан трейлер третьей части Goat Simulator.

В своем ролике Coffee Stain решили высмеять трейлер Dead Island 2 2014 года. Напомним, та игра в итоге так и не вышла.

В Goat Simulator 3 авторы обещают кооперативный режим до четырех человек, а также традиционный безумный геймплей.

Игра выйдет осенью 2022 года на ПК (Epic Games Store), Playstation 5 и XBox Series.

А вот как выглядел трейлер Dead Island 2.

Саундтрек видео: Pigeon John - The Bomb