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Nickless Опубликовал Nickless 0

Ролик по Goat Simulator 3 спародировал трейлер невышедшей Dead Island 2

Опубликовано: 2 час. 53 мин. назад, Nickless
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Козлиный симулятор возвращается. В рамках выставки Summer Game Fest был показан трейлер третьей части Goat Simulator.

В своем ролике Coffee Stain решили высмеять трейлер Dead Island 2 2014 года. Напомним, та игра в итоге так и не вышла.

В Goat Simulator 3 авторы обещают кооперативный режим до четырех человек, а также традиционный безумный геймплей.

Игра выйдет осенью 2022 года на ПК (Epic Games Store), Playstation 5 и XBox Series.

А вот как выглядел трейлер Dead Island 2.

E3 2014 Announce Trailer

Саундтрек видео: Pigeon John - The Bomb

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