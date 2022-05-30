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Анонсирована тактическая игра в пиратском сеттинге Frigato: Shadows of the Caribbean

Опубликовано: 1 час. 25 мин. назад
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Разработчики из Mercat Games и издатели Ultimate Games представили дебютный трейлер своего нового проекта, который заинтересует любителей тактики в реальном времени и морских приключений.

Frigato: Shadows of the Caribbean предлагает игроку возглавить шайку разбойников и вести бои на просторах Карибского моря в неспокойную, но задорную эпоху пиратства. Важная роль уделена стелс-элементам, так что наберитесь терпения – без выверенного плана можно быстро отправиться кормить акул.

Авторы отмечают, что есть множество способов достигнуть своей цели, так что к делу стоит подойти творчески и импровизировать.

Демо-версия Frigato: Shadows of the Caribbean выйдет в Steam 13 июня. После релиза на ПК игра появится на консолях Xbox и Nintendo Switch. Возможно, позже состоится выход и на PlayStation.

Announcement Trailer
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