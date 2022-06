Официально: новая Forza Motorsport выйдет весной 2023 года

Вам также может быть интересно

Выход ремейка The Last of Us для PS5 и ПК официально подтвержден

Первый день выставки Summer Game Fest завершился громким анонсом – на сцену вышел директор Naughty Dog Нил Дракманн и подтвердил, что ремейк The Last of Us появится на PlayStation 5 и ПК...