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Официально: новая Forza Motorsport выйдет весной 2023 года

Опубликовано: 6 час. 57 мин. назад
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В рамках игровой презентации Xbox и Bethesda был представлен новый трейлер следующей части Forza Motorsport. Кроме того, было названо окно релиза гонок – весна 2023 года.

Авторы показали заезд на трассе Maple Valley, а также рассказали об особенностях игры. Forza Motorsport должна стать самым реалистичным гоночным симулятором. В игре будет реализован рейтрейсинг при смене дня и ночи, будет переработана физика, выделили и другие детали – например, продвинутую систему загрязнений и повреждения автомобилей.

Игра будет доступна на ПК и консолях Xbox.

Official Trailer
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