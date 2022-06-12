Официально: новая Forza Motorsport выйдет весной 2023 года

В рамках игровой презентации Xbox и Bethesda был представлен новый трейлер следующей части Forza Motorsport. Кроме того, было названо окно релиза гонок – весна 2023 года.

Авторы показали заезд на трассе Maple Valley, а также рассказали об особенностях игры. Forza Motorsport должна стать самым реалистичным гоночным симулятором. В игре будет реализован рейтрейсинг при смене дня и ночи, будет переработана физика, выделили и другие детали – например, продвинутую систему загрязнений и повреждения автомобилей.

Игра будет доступна на ПК и консолях Xbox.