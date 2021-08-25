Объявлена дата релиза Horizon Forbidden West

Стала известна точная дата релиза Horizon Forbidden West. Отправиться в новое приключение по постапокалиптическому миру, населенному огромными роботизированными динозаврами, все желающие смогут 18 февраля 2022 года. Как уже было известно ранее, игра будет доступна на PlayStation 5 и PlayStation 4. Возможность оформить предварительный заказ появится уже 2 сентября.

Разработчики также сообщили, что на PlayStation 5 уже стал доступен ожидаемый многими патч для Horizon Zero Dawn, повышающий частоту кадров до 60.



