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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Объявлена дата релиза Horizon Forbidden West

Опубликовано: вчера, 22:37:40
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Стала известна точная дата релиза Horizon Forbidden West. Отправиться в новое приключение по постапокалиптическому миру, населенному огромными роботизированными динозаврами, все желающие смогут 18 февраля 2022 года. Как уже было известно ранее, игра будет доступна на PlayStation 5 и PlayStation 4. Возможность оформить предварительный заказ появится уже 2 сентября.

Разработчики также сообщили, что на PlayStation 5 уже стал доступен ожидаемый многими патч для Horizon Zero Dawn, повышающий частоту кадров до 60.

 

Horizon Forbidden West

 

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Игровой разум
Прометей (уровень 29)вчера, 22:57:04
С нетерпением жду релиза. Надеюсь, переносов не будет.
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