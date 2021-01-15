НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1426
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
Общая информацияНовости (5)Блоги (1)Видео (4)Скриншоты (8)

Новый трейлер Persona 5 Strikers

Опубликовано: 15.01.2021 17:18:24
Поделиться:  

Atlus выпустила новый трейлер Persona 5 Strikers в честь грядущего западного релиза игры. Ролик преимущественно посвящен сражениям против разномастных врагов и исследованиям локаций.

В проекте пользователям придется одновременно драться с десятками недругов, применяя способности героев. У каждого из них они уникальны, как и эффект от призыва персоны. А что касается исследований, то здесь Persona 5 Strikers перевоплощается в простенький платформер – иногда даже двухмерный.

Западная версия игры выйдет 23 февраля 2021 года на ПК, PS4 и Nintendo Switch.

All-Out-Attack Trailer

 

Вам также может быть интересно
TORGI за Mafia: Definitive Edition Следующий розыгрыш состоится 29 января. Успей испытать удачу! Cyberpunk 2077 получает Joker44. TORGI за Mafia: Definitive Edition Тизер следующей части Dragon Age Впервые представленная во время The Game Awards 2018 следующая игра в серии Dragon Age обзавелась свежим тизером. Как видно по ролику, новая глава скорее всего обойдется без порядкового номера в названии... Тизер следующей части Dragon Age
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)сегодня, 00:58:02
Музыка, как всегда, услада для ушей. Там кстати еще эмбарго на превью спало, многие каналы опубликовали обзор первых часов игры.
Игровые новoсти
15.01.2021 17:18:241Новый трейлер Persona 5 Strikers 14.01.2021 21:40:000Riders Republic отложили на более поздний срок 14.01.2021 19:08:213Ролик об особенностях ПК-версии Outriders 14.01.2021 18:37:552Датирована следующая демонстрация Resident Evil Village 14.01.2021 18:15:403Перенос Hogwarts Legacy — лишь один из множества в 2021 году 14.01.2021 16:49:410Трейлер The Medium с живыми актерами 14.01.2021 16:32:360Обширная геймплейная демонстрация Little Nightmares II
Новости игр
CES 2021: объявлены примерные даты выхода игр на PS5ИГРЫ CES 2021: объявлены примерные даты выхода игр на PS5 Вчера стартовала ежегодная выставка потребительской электроники CES 2021, во время которой компания Sony провела свою презентацию. Помимо представления новых технологий были сообщены примерные... Перенос релиза дополнения Odyssey для Elite DangerousИГРЫ Перенос релиза дополнения Odyssey для Elite Dangerous Компания Frontier Developments заявила о вынужденном переносе релиза дополнения Odyssey для космического симулятора Elite Dangerous. Больше всего он затронул консольные версии игры. Изначально планировалось выпустить... Новый трейлер Little Nightmares IIИГРЫ Новый трейлер Little Nightmares II Tarsier Studios и Bandai Namco в честь выхода демоверсии Little Nightmares II на PS4, Xbox One и Nintendo Switch опубликовали свежий трейлер игры. Он показывает разные фрагменты прохождения и включает кадры...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Riders Republic отложили на более поздний срокCtrl + стрелка вправо