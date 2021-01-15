Atlus выпустила новый трейлер Persona 5 Strikers в честь грядущего западного релиза игры. Ролик преимущественно посвящен сражениям против разномастных врагов и исследованиям локаций.

В проекте пользователям придется одновременно драться с десятками недругов, применяя способности героев. У каждого из них они уникальны, как и эффект от призыва персоны. А что касается исследований, то здесь Persona 5 Strikers перевоплощается в простенький платформер – иногда даже двухмерный.

Западная версия игры выйдет 23 февраля 2021 года на ПК, PS4 и Nintendo Switch.