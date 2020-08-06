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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Новые подробности Crash Bandicoot 4

Опубликовано: вчера, 23:45:51
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Команда разработчиков Crash Bandicoot 4: It’s About Time поделилась новым трейлером проекта в рамках трансляции State of Play. В нем можно увидеть геймплей за Дингодила, самые разнообразные костюмы главного героя, открываемые за внутриигровую валюту, а также новый режим «Эн-Версия».

Новый режим Crash Bandicoot 4 позволит игрокам перепройти все уровни с новыми препятствиями, да еще и в уникальном визуальном стиле. Кроме этого прохождение уровней в этом режиме позволит заработать еще больше внутриигровой валюты, а значит – возможность открыть еще больше костюмов для героя.

Релиз Crash Bandicoot 4: It’s About Time ожидается 2 октября 2020 года на PlayStation 4 и Xbox One.

State of Play Trailer
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Игровой разум
Прометей (уровень 29)сегодня, 02:22:45
Столько всего нового добавили. Выглядит восхитительно!
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