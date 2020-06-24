Новые детали Marvel Avengers

Во время Marvel's Avengers War Table было представлено сразу несколько трейлеров Marvel Avengers, которые посвящены сюжету, героическим миссиям, кастомизации и кооперативному режиму.

Первый из трех показанных трейлеров посвящен сюжету и представляет Камалу Хан (Мисс Марвел) после событий Дня «А». Она узнает о заговоре, в котором замешана организация А.И.М. (Авангардные Идеи Механики), и пытается собрать Мстителей. Тут же всплывает информация и о враге по имени МОДОК – антагонисте с более чем пятидесятилетней историей в мире Marvel. Он может контролировать машины силой своего разума и стоит во главе А.И.М., организации, которая выставила супергероев вне закона.

Вместе с этим во втором трейлере была представлена героическая миссия Тора. Такие задания будут сфокусированы на одном герое и проходить их можно будет лишь в однопользовательском режиме. В ролике хорошо показано, как в распоряжение игрока попадает целый ряд особых способностей Тора.

Все способности героев в Marvel Avengers будут поделены на три главных типа – атакующие, поддержки и ультимативные. По мере получения опыта, каждый персонаж сможет тратить очки прокачки на развитие различных способностей, позволяя игрокам создать свою собственную версию героя. При этом боевая система за каждого из представленных персонажей сможет похвастаться наличием уникальных комбо, героических способностей, особых умений, а также коронных приемов – все нужно будет постепенно открывать и кастомизировать.

Кастомизация также коснется внешнего вида – разработчики обещают десятки вариаций костюмов из самых разных эпох истории Marvel. Часть из них позволят открыть выполнением миссий, другие станут эксклюзивами онлайн-магазина.

Третий трейлер демонстрирует кооперативные War Zone миссии, которые можно будет проходить как вместе с тремя другими игроками, так и с компаньонами под управлением искусственного интеллекта.

Релиз Marvel Avengers состоится 4 сентября на ПК, PS4 и Xbox One, а также на новых консолях PS5 и Xbox Series X в день их поступления в продажу.