НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1032493
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (13)Видео (9)Скриншоты (2)Похожие игры (1)

Новые детали Marvel Avengers

Опубликовано: 5 час. 4 мин. назад
Поделиться:  

Во время Marvel's Avengers War Table было представлено сразу несколько трейлеров Marvel Avengers, которые посвящены сюжету, героическим миссиям, кастомизации и кооперативному режиму.

 

Первый из трех показанных трейлеров посвящен сюжету и представляет Камалу Хан (Мисс Марвел) после событий Дня «А». Она узнает о заговоре, в котором замешана организация А.И.М. (Авангардные Идеи Механики), и пытается собрать Мстителей. Тут же всплывает информация и о враге по имени МОДОК – антагонисте с более чем пятидесятилетней историей в мире Marvel. Он может контролировать машины силой своего разума и стоит во главе А.И.М., организации, которая выставила супергероев вне закона.

The MODOK Threat Trailer

Вместе с этим во втором трейлере была представлена героическая миссия Тора. Такие задания будут сфокусированы на одном герое и проходить их можно будет лишь в однопользовательском режиме. В ролике хорошо показано, как в распоряжение игрока попадает целый ряд особых способностей Тора.

Все способности героев в Marvel Avengers будут поделены на три главных типа – атакующие, поддержки и ультимативные. По мере получения опыта, каждый персонаж сможет тратить очки прокачки на развитие различных способностей, позволяя игрокам создать свою собственную версию героя. При этом боевая система за каждого из представленных персонажей сможет похвастаться наличием уникальных комбо, героических способностей, особых умений, а также коронных приемов – все нужно будет постепенно открывать и кастомизировать.

Кастомизация также коснется внешнего вида – разработчики обещают десятки вариаций костюмов из самых разных эпох истории Marvel. Часть из них позволят открыть выполнением миссий, другие станут эксклюзивами онлайн-магазина.

Once An Avenger Gameplay Video

Третий трейлер демонстрирует кооперативные War Zone миссии, которые можно будет проходить как вместе с тремя другими игроками, так и с компаньонами под управлением искусственного интеллекта.

Co-op War Zones Trailer

Релиз Marvel Avengers состоится 4 сентября на ПК, PS4 и Xbox One, а также на новых консолях PS5 и Xbox Series X в день их поступления в продажу.

Вам также может быть интересно
Трансляция EA Play Live В 2 часа ночи по Москве начнется прямая трансляция EA Play Live June 2020, где компании Electronic Arts расскажет последние новости по своим франшизам, включая Apex Legends от Respawn Entertainment, а также спортивные игры... Трансляция EA Play Live Все ради денег: самые скандальные маркетинговые акции игровых компаний Качественные игры можно смело называть произведениями искусства, так как в них присутствуют интересные истории, художественное видение, работа дизайнеров и персонажи с оригинальными характерами. Все ради денег: самые скандальные маркетинговые акции игровых компаний
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
5 час. 4 мин. назад0Новые детали Marvel Avengers 7 час. 41 мин. назад0Названа дата релиза Project Cars 3 8 час. 48 мин. назад0Трансляция IGN Summer of Gaming 2020. День шестой 10 час. 40 мин. назад0Скоро начнется третий сезон режима «Мировая война» в War Thunder вчера, 13:17:440Второй дневник разработчиков Immortal Realms: Vampire Wars 23.06.2020 17:22:551Состоялся релиз SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 23.06.2020 09:49:140Marvel Avengers выйдет на PS5 и Xbox Series X
Новости игр
Второй дневник разработчиков Immortal Realms: Vampire WarsИГРЫ Второй дневник разработчиков Immortal Realms: Vampire Wars Компания Kalypso выпустила второй дневник разработчиков стратегии с пошаговыми боями Immortal Realms: Vampire Wars, посвященный особенностям игрового процесса. Вы узнаете о юнитах и строениях, которые... Официальные системные требования Sea of ThievesИГРЫ Официальные системные требования Sea of Thieves Компания Rare обнародовала системные требования ПК-версии пиратского экшена Sea of Thieves, подробно расписав шесть различных спецификаций, начиная от разрешения 720p и 30 кадров в секунду до 4k в 60fps. Кроме того... Скоро могут анонсировать Crash Bandicoot 4: It’s About TimeСЛУХИ Скоро могут анонсировать Crash Bandicoot 4: It’s About Time Судя по всему, скоро нас ждет анонс новой части в серии Crash Bandicoot под названием Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Это стало известным благодаря лику Taiwan Digital Game Rating Committee, где значится...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Названа дата релиза Project Cars 3Ctrl + стрелка вправо