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roma911 Опубликовал roma911 0
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No More Heroes 3 покоряет новые платформы: объявлен релиз на РС и консоли

Опубликовано: 2 час. 8 мин. назад
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В августе прошлого года владельцы Nintendo Switch получили No More Heroes 3 – продолжение истории Трэвиса Тачдауна, которому предстояло защитить Землю от инопланетной угрозы, возглавляемой Джесс-Батистом VI. И совсем скоро противостоять принцу преступного мира также смогут и обладатели других платформ.

Студия Grasshopper Manufacture выпустила новый трейлер No More Heroes 3, в котором анонсировала релиз игры для PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Жители Северной Америки смогут опробовать экшен 11 октября. В Европе, а вместе с тем и во всем мире проект выйдет 14 октября.

New Platforms Release Date Trailer
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