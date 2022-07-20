No More Heroes 3 покоряет новые платформы: объявлен релиз на РС и консоли

В августе прошлого года владельцы Nintendo Switch получили No More Heroes 3 – продолжение истории Трэвиса Тачдауна, которому предстояло защитить Землю от инопланетной угрозы, возглавляемой Джесс-Батистом VI. И совсем скоро противостоять принцу преступного мира также смогут и обладатели других платформ.

Студия Grasshopper Manufacture выпустила новый трейлер No More Heroes 3, в котором анонсировала релиз игры для PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Жители Северной Америки смогут опробовать экшен 11 октября. В Европе, а вместе с тем и во всем мире проект выйдет 14 октября.