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Nickless Опубликовал Nickless 0
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«На создание игры мечты уйдет больше времени». Релиз Homeworld 3 перенесен

Опубликовано: 3 час. 25 мин. назад
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Космическая стратегия Homeworld 3 выйдет в первой половине 2023 года. Об этом сообщается в официальном твиттере игры.

Gearbox Publishing и Blackbird Interactive объяснили перенос тем, что их главным приоритетом является выпуск игры высочайшего качества, а третья часть «должна стать тем Homeworld, о котором игроки всегда мечтали». По этой причине разработчикам потребуется больше времени, чем планировалось изначально. Напомним, релиз Homeworld 3 был намечен на последний квартал 2022 года.

В Homeworld 3 игрокам предстоит командовать флотом и участвовать в битвах в полностью трехмерном космосе. К классической механике космических битв Homeworld добавились гигантские заброшенные корабли, которые станут трехмерной ареной для схваток. Используйте эти развалины древней цивилизации, чтобы устраивать хитрые засады или скрываться от слишком сильных противников.

Новую информации об игре обещают рассказать на Gamescom в августе.

 

 

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