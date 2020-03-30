Mount & Blade II: Bannerlord теперь в раннем доступе

Еще ранее сообщалось, что разрабатываемая с 2012 года Mount & Blade II: Bannerlord появится в раннем доступе в конце марта 2020 года. Этот день настал, и теперь все фанаты серии и новички смогут с сегодня опробовать проект.

Ранний доступ предложит режим Кампании, в которой игроки смогут создать своего героя с собственной историей и отправиться исследовать обширный континент Калдария, выполняя различные миссии либо просто занимаясь своими делами; настраиваемые пользовательские битвы; мультиплеер с четырьмя режимами: Схватка, Командный дезматч, Капитан и Осада.

В течение первых двух недель игру можно будет приобрести со скидкой в 10%. Более того, все владельцы любой из Mount & Blade так же получат купон на скидку 10%.