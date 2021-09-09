MechWarrior 5: Mercenaries анонсирован на PS4 и PS5

Симулятор боевых роботов MechWarrior 5: Mercenaries, который уже доступен на ПК, Xbox One и Xbox Series, анонсирован для PS4 и PS5. Его релиз состоится 23 сентября 2021 года. Таким образом, серия MechWarrior спустя 16 лет после выхода MechWarrior 2: 31st Century Combat возвращается на консоли Sony.

Одной из значительных особенностей, по сравнению с другими версиями, станет возможность переключаться между любым боевым мехом во время миссий, что позволит игрокам получить полный контроль над движением и атаками дружественных роботов. Кроме этого улучшения коснулись визуальных погодных эффектов, пользовательского интерфейса и баланса, а также была добавлена новая история для Кампании.