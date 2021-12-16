Студия Guerilla Games выпустила ролик, позволяющий взглянуть на уже знакомые и совершенно новые машины в Horizon Forbidden West.

Как и в первой части, роботы могут быть как миролюбивыми, так и очень даже агрессивными. Разработчики дали своей фантазии полную свободу, чтобы реализовать все то, что не попало в предыдущую игру. Высоко в небесах Запретного Запада парят Светлокрылы со светоотражающими панелями на крыльях. Уязвимее всего они становятся в ясную погоду – тогда им нужно сосредоточиться на накоплении солнечной энергии. Исполин стал одним из самых грозных новых противников. Огромный, похожий на мамонта робот с гигантскими бивнями иногда служит средством передвижения отрядам противников-людей. Количество машин, на которых сможет прокатиться Элой, тоже возрастет: например, можно будет оседлать ящероподобного Загонщика.

Horizon Forbidden West выйдет на PS4 и PS5 18 февраля 2022 года.