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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Машины в Horizon Forbidden West

Опубликовано: 10 час. 35 мин. назад
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Студия Guerilla Games выпустила ролик, позволяющий взглянуть на уже знакомые и совершенно новые машины в Horizon Forbidden West.

Как и в первой части, роботы могут быть как миролюбивыми, так и очень даже агрессивными. Разработчики дали своей фантазии полную свободу, чтобы реализовать все то, что не попало в предыдущую игру. Высоко в небесах Запретного Запада парят Светлокрылы со светоотражающими панелями на крыльях. Уязвимее всего они становятся в ясную погоду – тогда им нужно сосредоточиться на накоплении солнечной энергии. Исполин стал одним из самых грозных новых противников. Огромный, похожий на мамонта робот с гигантскими бивнями иногда служит средством передвижения отрядам противников-людей. Количество машин, на которых сможет прокатиться Элой, тоже возрастет: например, можно будет оседлать ящероподобного Загонщика.

Horizon Forbidden West выйдет на PS4 и PS5 18 февраля 2022 года.

Machines of the Forbidden West
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