Marvel's Spider-Man Remastered и Miles Morales выйдут на ПК

Insomniac Games совместно со студией Nixxes решили портировать «Человека-паука» на ПК. Об этом стало известно на выставке State of Play.

Речь идет о ремастере игры Marvel's Spider-Man вместе с тремя сюжетными дополнениями The City That Never Sleeps. Авторы отмечают, что ПК-версия получит поддержку отражений с трассировкой лучей, а также настройки рендеринга. Релиз состоится 12 августа. Кроме того, владельцы персональных компьютеров получат возможность сыграть в спин-офф - Miles Morales. Он появится позже – осенью.

Как отметил основатель Nixxes Юрьен Катсман, платформа ПК позволяет команде использовать больше захватывающих возможностей. Дополнительные подробности о портах будут объявлены позже.