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Marvel's Spider-Man Remastered и Miles Morales выйдут на ПК

Опубликовано: 2 час. 39 мин. назад
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Insomniac Games совместно со студией Nixxes решили портировать «Человека-паука» на ПК. Об этом стало известно на выставке State of Play.

Речь идет о ремастере игры Marvel's Spider-Man вместе с тремя сюжетными дополнениями The City That Never Sleeps. Авторы отмечают, что ПК-версия получит поддержку отражений с трассировкой лучей, а также настройки рендеринга. Релиз состоится 12 августа. Кроме того, владельцы персональных компьютеров получат возможность сыграть в спин-офф - Miles Morales. Он появится позже – осенью.

Как отметил основатель Nixxes Юрьен Катсман, платформа ПК позволяет команде использовать больше захватывающих возможностей. Дополнительные подробности о портах будут объявлены позже.

Remastered – State of Play June 2022 Announce Trailer
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новыестарые3 ком.
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Гранд-мастер джедай
= Shell = (уровень 21)27 мин. назад
Как там говорится, спасибо консольщикам за бетатест? Вот только прошел обе части на PS5 и должен сказать, что оно того стоит. Максимально качественные проекты. ПК-бояр поздравляю!
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 27)1 час. 6 мин. назад
Хи-хи...а жизнь то налаживается.
Великий игрок
andystorm (уровень 11)2 час. 2 мин. назад
Теперь ждём порты The lst of us и Ghost of Thusima на пк.
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