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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Street Fighter 6 получил новый геймплейный трейлер

Опубликовано: 3 час. 8 мин. назад
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Июньская презентация State of Play преподнесла приятную новость поклонникам файтингов и, в частности, серии Street Fighter. Шестая часть обзавелась новым трейлером. Известно, что сыграть в новинку мы сможем в 2023 году.

Capcom продолжают традиции – Street Fighter 6 выполнен в привычном красочном стиле, а знакомые персонажи прекрасно узнаются. Не обойдется и без новичков: Джейми, предпочитающий принять на грудь перед боем, и Кимберли. Среди бойцов показали и Люка, добавленного в DLC к Street Fighter 5. В игре будет два новых режима: один посвящен боям один на один, а другой отправит игроков в однопользовательскую историю, которая, по-видимому, позволит путешествовать по открытому миру в поисках сражений.

State of Play June 2022 Trailers

Street Fighter 6 будет доступен владельцам PC, PS4, PS5 и Xbox Series.

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