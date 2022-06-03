Street Fighter 6 получил новый геймплейный трейлер

Июньская презентация State of Play преподнесла приятную новость поклонникам файтингов и, в частности, серии Street Fighter. Шестая часть обзавелась новым трейлером. Известно, что сыграть в новинку мы сможем в 2023 году.

Capcom продолжают традиции – Street Fighter 6 выполнен в привычном красочном стиле, а знакомые персонажи прекрасно узнаются. Не обойдется и без новичков: Джейми, предпочитающий принять на грудь перед боем, и Кимберли. Среди бойцов показали и Люка, добавленного в DLC к Street Fighter 5. В игре будет два новых режима: один посвящен боям один на один, а другой отправит игроков в однопользовательскую историю, которая, по-видимому, позволит путешествовать по открытому миру в поисках сражений.

Street Fighter 6 будет доступен владельцам PC, PS4, PS5 и Xbox Series.