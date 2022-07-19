Кошачий киберпанк Stray вышел в релиз

Приключение в стиле киберпанк Stray сегодня, 19 июля, вышло в релиз. В честь этого события разработчики из французской студии Blue Twelve Studio опубликовали новый трейлер игры.

Сюжет Stray рассказывает об одиноком коте, оторвавшемся от семьи. Животному предстоит пробираться через гибнущий кибергород, наполненный угрюмыми роботами, и разгадать древнюю тайну. Встречи с местными обитателями грозят опасностями, так что придется использовать навыки скрытности, крадясь в тенях, пробираясь по подвалам и крышам. Впрочем, не обойдется и без друзей. Во время путешествия котик подружится с маленьким летающим дроном B-12, который поможет ему на его нелегком пути.

Релиз Stray состоялся на PC (Steam), PlayStation 4 и PlayStation 5.