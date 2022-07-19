НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
62118
roma911 Опубликовал roma911 0
85Место:352 / 1664
Общая информацияНовости (9)Блоги (1)Видео (8)Скриншоты (8)Статьи (1)Похожие игры (3)Достижения

Motion Twin рассказала о планах на развитие Dead Cells: все очень хорошо

Опубликовано: вчера, 12:26:24
Поделиться:  

В сообществе Steam студия Motion Twin, автор двухмерного хардкорного платформера Dead Cells опубликовала дорожную карту развития проекта. Судя по нему, разработчики даже не думают забрасывать вышедший 4 года назад проект.

Так, в 2022 году игроков ждет 3 крупных обновления. Первое выйдет уже этим летом и переработает баланс, а также добавит в игру сковородки на цепи и «панчаку». Осенью Dead Cells получит новый режим – Boss Rush, в котором нужно будет сразиться с волнами боссов. Третье и последнее обновление запланировано на зиму, но Motion Twin пока не раскрывает его подробности.

То же касается и 2023 года, который авторы называют «самым интересным годом в истории Dead Cells», но умалчивают о том, что именно ждет поклонников игры.

Dead Cells вышла в августе 2018 года и предлагает геймерам хардкорный платформер с элементами роуглайк. В нем нужно исследовать постоянно меняющиеся локации, на которых поджидают десятки опасных монстров и боссов. Каждая смерть возвращает игроков в самое начало, однако открывает перед ними новые возможности прохождения.

 

 

Вам также может быть интересно
Представлен игровой процесс стелс-приключения The Lord of the Rings: Gollum Студия Daedalic Entertainment в рамках презентации Nacon Connect впервые показала геймплей The Lord of the Rings: Gollum. В центре новой игры по вселенной «Властелина Колец» на этот раз окажутся не храбрые хоббиты... Представлен игровой процесс стелс-приключения The Lord of the Rings: Gollum Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods Студия Passtech Games, известная по игре Curse of the Dead Gods, анонсировала свой новый проект – Ravenswatch. Это рогалик, главными героями которого станут герои европейского фольклора и детских сказок... Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 2 мин. назад1Saints Row «ушла на золото» 2 час. 8 мин. назад0No More Heroes 3 покоряет новые платформы: объявлен релиз на РС и консоли вчера, 20:45:460Симулятор охотника Way of the Hunter получил новый трейлер с геймплеем вчера, 19:15:170Легендарный Джон Ромеро работает над новым шутером на Unreal Engine 5 вчера, 18:44:580Кошачий киберпанк Stray вышел в релиз вчера, 12:26:240Motion Twin рассказала о планах на развитие Dead Cells: все очень хорошо 18.07.2022 20:47:210Анонсирована RPG в духе Might and Magic – Dungeons of the Amber Griffin
Новости игр
Saints Row «ушла на золото»ИГРЫ Saints Row «ушла на золото» Хорошая новость для тех, кто ждет перезапуск Saints Row: в официальном твиттере экшена разработчики сообщили о том, что игра «ушла на золото». Это значит, что работа над ней закончена и новых... The Last of Us Part I ушла на золото. Игра выйдет 2 сентября на PS5ИГРЫ The Last of Us Part I ушла на золото. Игра выйдет 2 сентября на PS5 Компания Naughty Dog в своем твиттере объявила об отправке ремейка The Last of Us на золото. Это значит, что переносов ждать не придется – релиз состоится 2 сентября на PS5, а позже – на PC... Авторы Warframe анонсировали разработку новой MMO SoulframeИГРЫ Авторы Warframe анонсировали разработку новой MMO Soulframe На прошедшей игровой выставке Tennocon 2022 студия Digital Extremes, подарившая миру Warframe, анонсировала разработку новой...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Анонсирована RPG в духе Might and Magic – Dungeons of the Amber GriffinCtrl + стрелка вправо