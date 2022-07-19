Motion Twin рассказала о планах на развитие Dead Cells: все очень хорошо

В сообществе Steam студия Motion Twin, автор двухмерного хардкорного платформера Dead Cells опубликовала дорожную карту развития проекта. Судя по нему, разработчики даже не думают забрасывать вышедший 4 года назад проект.

Так, в 2022 году игроков ждет 3 крупных обновления. Первое выйдет уже этим летом и переработает баланс, а также добавит в игру сковородки на цепи и «панчаку». Осенью Dead Cells получит новый режим – Boss Rush, в котором нужно будет сразиться с волнами боссов. Третье и последнее обновление запланировано на зиму, но Motion Twin пока не раскрывает его подробности.

То же касается и 2023 года, который авторы называют «самым интересным годом в истории Dead Cells», но умалчивают о том, что именно ждет поклонников игры.

Dead Cells вышла в августе 2018 года и предлагает геймерам хардкорный платформер с элементами роуглайк. В нем нужно исследовать постоянно меняющиеся локации, на которых поджидают десятки опасных монстров и боссов. Каждая смерть возвращает игроков в самое начало, однако открывает перед ними новые возможности прохождения.