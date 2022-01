Кинематографичный трейлер Sniper Elite 5

ИГРЫ

Дата релиза Syberia: The World Before

Студия Microids обнародовала дату релиза приключения Syberia: The World Before. Игра поступит в продажу на PS4, Xbox One и ПК 18 марта 2022 года. Главной героине, Кейт Уокер, предстоит заняться новым расследованием...