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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Кинематографичный трейлер Sniper Elite 5

Опубликовано: 8 час. 11 мин. назад
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Студия Rebellion Developments опубликовала новый трейлер, посвященный тактическому шутеру Sniper Elite 5. В нем Карл Фейрберн вновь отправляется на охоту за нацистами, на этот раз на территории оккупированной Франции, и в процессе становится целью другого снайпера. Так разработчики представили режим «Вторжение», в котором другие пользователи могут в любой момент подключиться к игре в виде союзников или противников.

Точная дата релиза Sniper Elite 5 пока неизвестна, но разработчики собираются выпустить игру до конца 2022 года.

Cinematic Trailer
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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 27)6 час. 58 мин. назад
Задумка интересна. Но в сети, как это будет смотреться? Больше информации хочется.
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