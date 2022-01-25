Кинематографичный трейлер Sniper Elite 5

Студия Rebellion Developments опубликовала новый трейлер, посвященный тактическому шутеру Sniper Elite 5. В нем Карл Фейрберн вновь отправляется на охоту за нацистами, на этот раз на территории оккупированной Франции, и в процессе становится целью другого снайпера. Так разработчики представили режим «Вторжение», в котором другие пользователи могут в любой момент подключиться к игре в виде союзников или противников.

Точная дата релиза Sniper Elite 5 пока неизвестна, но разработчики собираются выпустить игру до конца 2022 года.