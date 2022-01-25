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Achilles: Legends Untold - дата старта бета-теста

Опубликовано: вчера, 14:06:25
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Команда Dark Point Games сообщает о проведении закрытого бета-тестирования Achilles: Legends Untold. Начало теста запланировано на 27 января.

Игрокам предствляется возможность пережить сражение у ворот Трои, скрестив свои мечи с легендарными воинами, вроде Гектора, Париса и прочих героев мифов. Несмотря на то, что "Илиада" знакомит нас с Ахиллесом уже на пике своих приключений, битва у Трои – всего лишь старт череды из его историй, неизвестных ранее широкой аудитории.

Боевая система в Achilles: Legends Untold близка к сражениям серии Souls. Изучение противника, подстаивающегося под уровень скиллов и стиль игры пользователя, выверенные тайминги, прокачка, правильный подбор способностей – вот ключ к победе. Проект заинтересует как новичков, так и ветеранов игр серии Souls.

Story Trailer
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