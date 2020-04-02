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John Wick Hex выйдет на PS4

Опубликовано: 10 час. 44 мин. назад
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Майк Бителл сообщил о том, что тактический экшен John Wick Hex, релиз которого в прошлом году состоялся на ПК, вскоре появится на PlayStation 4. Состоится это 5 мая в Европе и США.

John Wick Hex, напомним, создан по мотивам фильма «Джон Уик» и рассказывает о прошлом героя, вынужденного отправиться на поиски своих похищенных товарищей, Уинстона и Харона. Боеприпасы в игре ограничены и расходуются, как в реальной жизни, поэтому необходимо тщательно выбирать момент для перезарядки, а каждое оружие требует особой тактики и стиля игры.

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