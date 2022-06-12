Исследуем мрачную Аляску в новом трейлере Arctic Awakening

На Future Games Show показали новый трейлер Arctic Awakening от GoldFire Studios. В нем игроки увидели геймплей эпизодического сюжетного приключения.

Проект расскажет о Кае, чей самолет потерпел крушение в Аляске. Второй пилот исчез, и главный герой отправится на его поиски, в чем ему поможет робот с ИИ. В пути Кай столкнется с дикой местностью, хранящей свои мрачные тайны.

GoldFire Studios обещает нелинейное прохождение, где принятые игроком решения отразятся на его взаимоотношениях с персонажами вокруг и концовке. Также в игре будет динамическая погода, благодаря которой даже посещенные ранее места спустя время могут обрасти новыми секретами.

Arctic Awakening выйдет в 2023 году на PC, Mac и консолях. Более подробной информации пока нет.