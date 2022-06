Атмосферная метроидвания Being and Becoming обзавелась новым геймплейным трейлером

Вам также может быть интересно

В рамках презентации IGN Expo 2022 студия Skybound Entertainment представила ролик своего нового проекта во вселенной «Ходячие мертвецы» – The Walking Dead: Last Mile. В кинематографическом трейлере они назвали дату выхода игры...

Возвращение ходячих: названа дата выхода The Walking Dead: Last Mile

Выход ремейка The Last of Us для PS5 и ПК официально подтвержден

Первый день выставки Summer Game Fest завершился громким анонсом – на сцену вышел директор Naughty Dog Нил Дракманн и подтвердил, что ремейк The Last of Us появится на PlayStation 5 и ПК...