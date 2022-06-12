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Атмосферная метроидвания Being and Becoming обзавелась новым геймплейным трейлером

Опубликовано: 1 час. 21 мин. назад, Nickless
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Разработчики из Ichtys и издатели Critical Reflex в рамках шоу Future Games Show поделились с нами новым трейлером грядущей метроидвании Being and Becoming.

По сюжету королевство погрузилось в глубокий сон. Нам предстоит сыграть роль сновидца, который сможет свободно путешествовать по миру грез и освобождать тех, кто пленен кошмарами и фантазиями. Души тех, кто был осквернен, следует поглощать, чтобы затем использовать в качестве оружия. Действия игрока будут формировать мир наяву и мир снов.

Когда состоится релиз Being and Becoming, пока не сообщается.

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