Атмосферная метроидвания Being and Becoming обзавелась новым геймплейным трейлером

Разработчики из Ichtys и издатели Critical Reflex в рамках шоу Future Games Show поделились с нами новым трейлером грядущей метроидвании Being and Becoming.

По сюжету королевство погрузилось в глубокий сон. Нам предстоит сыграть роль сновидца, который сможет свободно путешествовать по миру грез и освобождать тех, кто пленен кошмарами и фантазиями. Души тех, кто был осквернен, следует поглощать, чтобы затем использовать в качестве оружия. Действия игрока будут формировать мир наяву и мир снов.

Когда состоится релиз Being and Becoming, пока не сообщается.