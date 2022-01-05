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Horizon Call of the Mountain – первая игра для PlayStation VR2

Опубликовано: 05.01.2022 09:59:50
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Вместе с деталями PlayStation VR2 компания Sony во время CES 2022 анонсировала первую игру для  шлема. Ею стала новая часть уже полюбившейся геймерам серии Horizon, получившая название Horizon Call of the Mountain.

Деталей относительно проекта пока что очень мало – известно лишь, что играть предстоит за нового протагониста, которого разработчики из Guerrilla Games обещают представить скоро. Однако наличие нового главного героя не означает, что Элой мы больше не увидим – ее и других знакомых персонажей серии можно будет повстречать и в новой игре.

Teaser Trailer
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