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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 3
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Геймплейный трейлер и дата релиза GTA Trilogy: The Definitive Edition

Опубликовано: 4 час. 56 мин. назад
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Студия Rockstar выпустила первый геймплейный трейлер долгожданного ремастера классических трехмерных частей Grand Theft Auto. Кроме того, разработчики сообщили и о дате релиза сборника. В цифровых магазинах он появится уже 11 ноября этого года. Релиз дисковых копий будет чуть позже – на физических носителях игры выйдут лишь 7 декабря.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition будет состоять из обновленных версий Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, и Grand Theft Auto: San Andreas. Сборник выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch, а в 2022 году доберется и до мобильных платформ. Все три игры ожидает серьезное обновление графики, управления и навигации.

Release Date Trailer
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Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)24 мин. назад
мда, что это за убожество..
Игровой разум
ObiWan32167 (уровень 16)25 мин. назад
та ещё халтура, а не ремастер
позорище просто, да ещё и с таким ценником
rockstar очень низко пали в моих глазах
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 17)4 час. 10 мин. назад
Удалили из стима старые версии, а новые выпускают экзом в собственном лаунчере crazy
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