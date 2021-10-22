Геймплейный трейлер и дата релиза GTA Trilogy: The Definitive Edition

Студия Rockstar выпустила первый геймплейный трейлер долгожданного ремастера классических трехмерных частей Grand Theft Auto. Кроме того, разработчики сообщили и о дате релиза сборника. В цифровых магазинах он появится уже 11 ноября этого года. Релиз дисковых копий будет чуть позже – на физических носителях игры выйдут лишь 7 декабря.
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition будет состоять из обновленных версий Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, и Grand Theft Auto: San Andreas. Сборник выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch, а в 2022 году доберется и до мобильных платформ. Все три игры ожидает серьезное обновление графики, управления и навигации.