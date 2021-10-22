Геймплейный трейлер и дата релиза GTA Trilogy: The Definitive Edition

Вам также может быть интересно

Компания Sony сообщила, что вышедший в 2018 году эксклюзивно на Playstation экшен God of War выйдет на персональных компьютерах 14 января 2022 года. Игра будет поддерживать разрешение 4К, неограниченную частоту кадров...

Back 4 Blood – обзор

Что общего между кооперативным шутером и кегой нефильтрованного пива? И то и другое заряжает позитивом по самое не балуй, особенно, если на подхвате имеются проверенные товарищи. Незнакомцы – тоже вариант, однако тут раз на раз не приходится...