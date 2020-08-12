Емкость батареи и другие подробности о контроллере DualSense

Пользователь Twitter под псевдонимом Galaxyrain666 опубликовал четыре фотографии контроллера DualSense для PlayStation 5 и поделился важными техническими характеристиками. Геймпад, который будет поставляться в комплекте с консолью, оснащен батареей емкостью 1560 мАч и с показателем напряжения 4,2 В. Для сравнения в DualShock 4 эти параметры ниже – 800 мАч и 3,7 В соответственно. Позже в контроллерах для PS4 объем вырос до 1000 мАч.

Судя по представленным характеристикам, DualSense сможет дольше работать в автономном режиме. Galaxyrain666 также рассказал, что геймпад куда более приятный и удобный, чем DualShock 4. То же самое касается нажатия на клавиши: DualSense гораздо комфортнее в этом плане.