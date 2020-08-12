НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Емкость батареи и другие подробности о контроллере DualSense

Опубликовано: 8 час. 18 мин. назад, Sailas77
Поделиться:  

Пользователь Twitter под псевдонимом Galaxyrain666 опубликовал четыре фотографии контроллера DualSense для PlayStation 5 и поделился важными техническими характеристиками. Геймпад, который будет поставляться в комплекте с консолью, оснащен батареей емкостью 1560 мАч и с показателем напряжения 4,2 В. Для сравнения в DualShock 4 эти параметры ниже – 800 мАч и 3,7 В соответственно. Позже в контроллерах для PS4 объем вырос до 1000 мАч.

Судя по представленным характеристикам, DualSense сможет дольше работать в автономном режиме. Galaxyrain666 также рассказал, что геймпад куда более приятный и удобный, чем DualShock 4. То же самое касается нажатия на клавиши: DualSense гораздо комфортнее в этом плане.

 

 

 

 

Вам также может быть интересно
Выход Xbox Series X в ноябре подтвержден официально Microsoft официально подтвердила ходившие ранее слухи о том, что Xbox Series X поступит в продажу уже в ноябре 2020 года. Компания напоминает, что консоль будет поддерживать трассировку лучей... Выход Xbox Series X в ноябре подтвержден официально Назначена дата следующего показа Cyberpunk 2077 Компания CD Projekt RED на официальном аккаунте Cyberpunk 2077 в Twitter объявила, что следующий показ игры состоится 10 августа в рамках передачи Night City Wire. Пользователям обещают рассказать разнообразные подробности... Назначена дата следующего показа Cyberpunk 2077
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)7 час. 46 мин. назад
в то время, как две аккумуляторных батареи дают 5400 мАч...
Игровые новoсти
5 час. 24 мин. назад0CDPR: в Cyberpunk 2077 больше от RPG, чем в The Witcher 3 6 час. 12 мин. назад1Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 получит демоверсию 8 час. 18 мин. назад1Емкость батареи и другие подробности о контроллере DualSense 9 час. 24 мин. назад0Совсем скоро Control с двумя дополнениями выйдет в Steam вчера, 09:46:362Atomic Heart от российской студии получил геймплей трейлер вчера, 09:14:150Oddworld: New 'n' Tasty выйдет на Switch 11.08.2020 23:47:521Выход Xbox Series X в ноябре подтвержден официально
Новости игр
Совсем скоро Control с двумя дополнениями выйдет в SteamИГРЫ Совсем скоро Control с двумя дополнениями выйдет в Steam Студия Remedy Entertainment и издательство 505 Games анонсировали издание Control Ultimate Edition. Его релиз состоится уже 27 августа в сервисе Steam, то есть игра впервые станет доступна в этом магазине цифровой дистрибуции... Раскрыта интересная деталь прокачки стрельбы в Cyberpunk 2077ИГРЫ Раскрыта интересная деталь прокачки стрельбы в Cyberpunk 2077 В недавнем интервью старший дизайнер геймплея Cyberpunk 2077 Михал Добровольский раскрыл ранее неизвестные подробности о прокачке стрельбы в грядущей игре польской студии CD Projekt RED... Oddworld: New 'n' Tasty выйдет на SwitchИГРЫ Oddworld: New 'n' Tasty выйдет на Switch Oddworld Inhabitants объявила о том, что выпустит платформер Oddworld: New 'n' Tasty на Switch, а состоится это в октябре 2020 года. Напомним, что игра является ремейком Oddworld: Abe’s Oddysee и доступна в данный момент...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Совсем скоро Control с двумя дополнениями выйдет в SteamCtrl + стрелка вправо