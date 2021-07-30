НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
42622
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (3)Видео (3)Скриншоты (13)

Добро пожаловать в Хейвен-Спрингс – место действия Life Is Strange: True Colors

Опубликовано: 2 час. 15 мин. назад
Поделиться:  

Компания Square Enix выпустила новый трейлер Life Is Strange: True Colors, в котором одна из героинь игры, Стеф Гингрич, рассказывает о Хейвен-Спрингс, где развернутся события проекта.

В городке среди гор каждый сможет найти для себя то, что нравится – начиная от различных магазинов и заканчивая радиостанцией, где Стеф работает ди-джеем. Отправиться в Хейвен-Спрингс игроки смогут уже 10 сентября этого года, когда Life Is Strange: True Colors станет доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и Stadia.

Welcome to Haven Springs [RUS]
Вам также может быть интересно
Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – обзор Серия Monster Hunter всегда была посвящена сражениям с большими монстрами и постоянному совершенствованию своего персонажа путем улучшения экипировки. Битвы в проектах франшизы разворачивались в реальном времени и требовали от пользователей определенных умений. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – обзор Игры PlayStation Plus в августе 2021 года Sony опубликовала перечень игр, которые вошли в бесплатную подборку для подписчиков PlayStation Plus. По качеству и популярности проектов этот месяц значительно уступает предыдущим. Но зато пользователям достанется одна новинка... Игры PlayStation Plus в августе 2021 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 55 мин. назад0Трейлер персонажа Кисара из Tales of Arise 2 час. 15 мин. назад0Добро пожаловать в Хейвен-Спрингс – место действия Life Is Strange: True Colors 10 час. 14 мин. назад0Дата выхода и новый трейлер Solar Ash 10 час. 40 мин. назад0Анонсировано дополнение для Outer Wilds 11 час. 7 мин. назад5Демонстрация игрового процесса Stray 29.07.2021 20:39:542Геймплейные новшества в трейлере FIFA 22 29.07.2021 20:25:591Геймплейный трейлер и системные требования King’s Bounty II
Новости игр
Геймплейный трейлер и системные требования King’s Bounty IIИГРЫ Геймплейный трейлер и системные требования King’s Bounty II Студия 1C Entertainment и издательство Prime Matter объявили, что фэнтезийная RPG King’s Bounty II ушла на золото. Она выйдет точно в срок – 24 августа 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch... Раскрыт второй персонаж King's Bounty IIИГРЫ Раскрыт второй персонаж King's Bounty II Еще в начале 2020 года компания 1C Entertainment представила первого из трех протагонистов King's Bounty II – наемника Айвара. Теперь пришло время познакомитmся со вторым главным героем, магом по имени Катарина... Трейлер персонажа Кисара из Tales of AriseИГРЫ Трейлер персонажа Кисара из Tales of Arise Компания Bandai Namco опубликовала новый трейлер Tales of Arise, продолжающий знакомить с персонажами игры. На этот раз внимания удостоилась девушка по имени Кисара. Она является бойцом, который может сражаться...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Дата выхода и новый трейлер Solar AshCtrl + стрелка вправо