Добро пожаловать в Хейвен-Спрингс – место действия Life Is Strange: True Colors

Компания Square Enix выпустила новый трейлер Life Is Strange: True Colors, в котором одна из героинь игры, Стеф Гингрич, рассказывает о Хейвен-Спрингс, где развернутся события проекта.

В городке среди гор каждый сможет найти для себя то, что нравится – начиная от различных магазинов и заканчивая радиостанцией, где Стеф работает ди-джеем. Отправиться в Хейвен-Спрингс игроки смогут уже 10 сентября этого года, когда Life Is Strange: True Colors станет доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и Stadia.