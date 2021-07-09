Демонстрация геймплея Lost Judgment

Во время State of Play компания SEGA показала демонстрацию игрового процесса приключенческого экшена Lost Judgment, который является продолжением Judgment. Помимо красочных боев видео показывает и другие умения детектива Такаюки Ягами – атлетические трюки, помогающие получить доступ к недостижимым на первый взгляд областям, скрытность, поиски улик, трюки на скейте и даже танцы.

Напомним, что релиза Lost Judgment состоится 24 сентября 2021 года на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Оформившие предзаказ на Digital Deluxe и Digital Ultimate издания игры получат доступ к ней 21 числа.