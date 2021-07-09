НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
201
Дюка Опубликовал Дюка 1
Общая информацияНовости (2)Видео (2)

Демонстрация геймплея Lost Judgment

Опубликовано: 4 час. 51 мин. назад
Поделиться:  

Во время State of Play компания SEGA показала демонстрацию игрового процесса приключенческого экшена Lost Judgment, который является продолжением Judgment. Помимо красочных боев видео показывает и другие умения детектива Такаюки Ягами – атлетические трюки, помогающие получить доступ к недостижимым на первый взгляд областям, скрытность, поиски улик, трюки на скейте и даже танцы.

Напомним, что релиза Lost Judgment состоится 24 сентября 2021 года на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Оформившие предзаказ на Digital Deluxe и Digital Ultimate издания игры получат доступ к ней 21 числа.

Investigative Action
Вам также может быть интересно
Chivalry II – обзор Первая Chivalry выросла из фанатской модификации Age of Chivalry для Half-Life 2 и представляла собой слешер в средневековом антураже с мультиплеером, где две команды игроков сталкивались в кровавых боях на разнообразных локациях. Проект не получил столько же славы, как DOTA и Counter-Strike... Chivalry II – обзор Игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2021 Microsoft объявила состав июльской подборки бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. Как и в случае с прошлыми месяцами, на этот раз обошлось без откровений. Список всецело составлен из нишевых и малоизвестных проектов... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2021
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)4 час. 14 мин. назад
Ладно, заманчиво, продано. Подожду порт на пекарню.
Игровые новoсти
4 час. 17 мин. назад0Презентация геймплея Deathloop, показанная во время State of Play 4 час. 51 мин. назад1Демонстрация геймплея Lost Judgment 5 час. 25 мин. назад0Названа дата выхода Death Stranding на PS5 вчера, 23:33:240Прямая трансляция июльского State of Play вчера, 19:54:320Трейлер с улучшениями Sonic Colors: Ultimate вчера, 16:11:220Для Cyberpunk 2077 не готовится самое большое обновление 07.07.2021 20:07:160Оценки Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
Новости игр
Представлена RoboCop: Rogue CityИГРЫ Представлена RoboCop: Rogue City На мероприятии Nacon Connect анонсировали RoboCop: Rogue City – игру про Робокопа от студии Teyon, разработчика Terminator: Resistance. Проект представили кратким тизером с несколькими общими кадрами города и беглой демонстрацией... Оценки Monster Hunter Stories 2: Wings of RuinИГРЫ Оценки Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Сегодня спал запрет на публикацию обзоров Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Новая игра Capcom в целом понравилась критикам и получила преимущественно положительные отзывы. Журналисты отметили... В RDR 2 нашли малозаметную отсылку к первой частиИГРЫ В RDR 2 нашли малозаметную отсылку к первой части Спустя почти три года после релиза в Red Dead Redemption 2 продолжают находить любопытные секреты. Недавно своим наблюдением поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом Dr_CheeseNut. Он отыскал...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Названа дата выхода Death Stranding на PS5Ctrl + стрелка вправо