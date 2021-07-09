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Презентация геймплея Deathloop, показанная во время State of Play

Опубликовано: 4 час. 17 мин. назад
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Главной игрой июльской трансляции State of Play стал экшен от первого лица Deathloop, получивший почти десять минут демонстрации игрового процесса.

В трейлере разработчики показали и рассказали о различных особенностях проекта, главной из которых является петля времени, позволяющая протагонисту игры, Кольту, возрождаться после смерти. Каждый цикл петли он будет узнавать все больше информации о целях, которые он должен устранить. Чтобы разорвать петлю, герою необходимо за один день убить восемь идеологов. В ролике показана миссия по устранению Алексиса Дорси по прозвищу Волк.

Релиз Deathloop состоится 14 сентября 2021 года на PlayStation 5 и ПК.

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