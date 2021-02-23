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Sailas77 Опубликовал Sailas77 13
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Days Gone выйдет на ПК

Опубликовано: вчера, 17:53:52
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В свежем интервью западным СМИ генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан поделился важной новостью. Он заявил, что экшен в открытом мире Days Gone выйдет на ПК уже этой весной. К сожалению, никаких подробностей о портированной версии руководитель не предоставил.

По словам Джима Райана, зомби-экшен от Bend Studio – не последний эксклюзив PlayStation, который появится на ПК. В будущем на персональных компьютерах выйдут и другие проекты от внутренних студий Sony, но какие именно, пока неизвестно.

 

 

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Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)52 мин. назад
TONY_KAVA писал(а):
Ждите ждите, авось поиграете когда нибудь в порт анчартеда с PS3, пк бояре настолько презирают консоли, что ждут и радуются портам с паст генов))
У вас желчь проявляется от того, что сони потихоньку сливает игры на пк или я чего то не понимаю? И да, радоваться, что игры становятся более доступными для всех - это нормально.
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)1 час. 2 мин. назад
Нижний Тагиииииил.... !!!! new_russianППППППККККККККаааааааааааааа.....!!!!shout
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)2 час. 40 мин. назад
Mihailkozlov писал(а):
Сони если так прйдет вобще лишится своих эсклюзивов тогда на кой ее покупать если на пк и xbox будет больше игр .
Я полностью с тобой согласен, она теперь вообще не нужна.
Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 16)2 час. 40 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Я бы не был так категоричен, первую часть Last of Us и какой-нибудь Natan Drake Collection могут запросто выпустить. Demons Souls итак спалили в прошлом году, ее выход лишь вопрос времени. И вообще ставлю на Spider Man. Так что посмотрим, что выйдет в течение года.
Ждите ждите, авось поиграете когда нибудь в порт анчартеда с PS3, пк бояре настолько презирают консоли, что ждут и радуются портам с паст генов))
Хардкорный геймер
Mihailkozlov (уровень 10)3 час. 1 мин. назад
Сони если так прйдет вобще лишится своих эсклюзивов тогда на кой ее покупать если на пк и xbox будет больше игр .
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 19:45:18
 
В будущем на персональных компьютерах выйдут и другие проекты от внутренних студий Sony
Ставлю на The Nathan Drake Collection. Его как раз Bluepoint ремастерили. Работу над Demon's Souls они закончили, так что...dirol
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)вчера, 19:36:18
TONY_KAVA писал(а):
Ахаха, этого я думаю пк бояре никогда не дождутся, так же как и The Last Of Us и Uncharted) ибо Бог войны и игры Naughty Dog основные систем селлеры) надейтесь что Bloodborne Вам портируют и радуйтесь, что поиграете в игру для ps4 к моменту когда она стала паст геном))
Я бы не был так категоричен, первую часть Last of Us и какой-нибудь Natan Drake Collection могут запросто выпустить. Demons Souls итак спалили в прошлом году, ее выход лишь вопрос времени. И вообще ставлю на Spider Man. Так что посмотрим, что выйдет в течение года.
Игровой разум
RedDaron (уровень 17)вчера, 19:31:58
Отличная кстати игра. Пусть и ПК игроки насладятся атмосферой
Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 16)вчера, 19:22:45
Сообщение отредактировано пользователем 23.02.2021 19:23:16
Vovochka1991 писал(а):
Давайте уж год оф вар на пэка выпускайте!
Ахаха, этого я думаю пк бояре никогда не дождутся, так же как и The Last Of Us и Uncharted) ибо Бог войны и игры Naughty Dog основные систем селлеры) надейтесь что Bloodborne Вам портируют и радуйтесь, что поиграете в игру для ps4 к моменту когда она стала паст геном))
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 18:24:14
вот это круто, прям подарочек новость. Погоняем на моте и насладимся игрой
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