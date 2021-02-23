В свежем интервью западным СМИ генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан поделился важной новостью. Он заявил, что экшен в открытом мире Days Gone выйдет на ПК уже этой весной. К сожалению, никаких подробностей о портированной версии руководитель не предоставил.

По словам Джима Райана, зомби-экшен от Bend Studio – не последний эксклюзив PlayStation, который появится на ПК. В будущем на персональных компьютерах выйдут и другие проекты от внутренних студий Sony, но какие именно, пока неизвестно.