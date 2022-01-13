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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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Дату релиза King Arthur: Knight's Tale перенесли

Опубликовано: вчера, 16:44:22
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Компания NeocoreGames сообщила о переносе даты релиза финальной версии пошаговой тактической ролевой игры King Arthur: Knight's Tale с 15 февраля на 29 марта 2022 года. Сейчас проект находится в раннем доступе Steam и предлагает ознакомиться с первым актом сюжетной кампании. В финальной версии игры будут представлены продолжение сюжета и новый контент для пользователей, достигших максимального уровня.

В будущем King Arthur: Knight's Tale также выйдет и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

 

 

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Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)вчера, 18:13:00
Avtor-avtora писал(а):
Вот же ж.. блин .. сглазили сезоном переносов derisive
+ grinВсегда пожалуйста. Обращайтесь. К вашим услугам круглосуточно потомственные колдуны-модераторы в третьем поколении. Порча на разработчика, сглаз релиза, отворот предзаказа. Гарантия качества и гибкие расценки.
Кстати, на фоне Сталкера это вообще не серьезно. 42 дня... Курам на смех. Даже переносом назвать стыдно. Тьфу.))
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 17:15:50
Вот же ж.. блин .. сглазили сезоном переносов derisive
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