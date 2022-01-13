Дату релиза King Arthur: Knight's Tale перенесли

Компания NeocoreGames сообщила о переносе даты релиза финальной версии пошаговой тактической ролевой игры King Arthur: Knight's Tale с 15 февраля на 29 марта 2022 года. Сейчас проект находится в раннем доступе Steam и предлагает ознакомиться с первым актом сюжетной кампании. В финальной версии игры будут представлены продолжение сюжета и новый контент для пользователей, достигших максимального уровня.

В будущем King Arthur: Knight's Tale также выйдет и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.