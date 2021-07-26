Дата выхода DLC «Осада Парижа» к AC Valhalla

Ubisoft объявила дату релиза второго крупного дополнения к Assassin's Creed Valhalla – «Осада Парижа» (The Siege of Paris). Оно поступит в продажу 12 августа, а перед этим игра получит большое бесплатное обновление.

В грядущей добавке пользователи отправятся исследовать часть Франции и поучаствуют в знаменитой осаде ее столицы викингами. Дополнение традиционно добавит способности, оружие, второстепенные задания и много другого контента.

Приобрести DLC можно будет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.