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Дата выхода DLC «Осада Парижа» к AC Valhalla

Опубликовано: вчера, 21:04:31
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Ubisoft объявила дату релиза второго крупного дополнения к Assassin's Creed Valhalla«Осада Парижа» (The Siege of Paris). Оно поступит в продажу 12 августа, а перед этим игра получит большое бесплатное обновление.

В грядущей добавке пользователи отправятся исследовать часть Франции и поучаствуют в знаменитой осаде ее столицы викингами. Дополнение традиционно добавит способности, оружие, второстепенные задания и много другого контента.

Приобрести DLC можно будет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

 

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