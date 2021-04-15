Дата релиза Days Gone на ПК

Bend Studio и Sony Interactive Entertainment представили трейлер ПК-версии Days Gone. В ролике разработчики сообщили, когда проект выйдет на персональных компьютерах. Это произойдет уже 18 мая 2021 года.

Свежее видео демонстрирует сюжетную завязку проекта и главные особенности ПК-версии: поддержку ультрашироких мониторов, улучшенную графику, неограниченную кадровую частоту, фоторежим в сверхвысоком разрешении и так далее. В общем, поводов пройти Days Gone на персональных компьютерах будет предостаточно.