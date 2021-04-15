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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
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Дата релиза Days Gone на ПК

Опубликовано: 9 час. 56 мин. назад
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Bend Studio и Sony Interactive Entertainment представили трейлер ПК-версии Days Gone. В ролике разработчики сообщили, когда проект выйдет на персональных компьютерах. Это произойдет уже 18 мая 2021 года.

Свежее видео демонстрирует сюжетную завязку проекта и главные особенности ПК-версии: поддержку ультрашироких мониторов, улучшенную графику, неограниченную кадровую частоту, фоторежим в сверхвысоком разрешении и так далее. В общем, поводов пройти Days Gone на персональных компьютерах будет предостаточно.

Features Trailer | PC [RUS]
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 56 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Нинтендо вам привет передавали biggrin
Нинтендо - королева жлобства, у неё нет конкурентов :)
Игровой разум
Прометей (уровень 29)7 час. 2 мин. назад
Главное, чтобы оптимизацию завезли
Активный геймер
Vovochka1991 (уровень 5)7 час. 52 мин. назад
ожидается какое либо физическое издание? стилбук там к примеру на пэка.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)8 час. 41 мин. назад
Mas7er писал(а):
3 тысячи рублей конечно многовато...но зная жлобство Сони - это еще хорошо, что не 4500
Нинтендо вам привет передавали biggrin
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 26 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 15.04.2021 16:57:24
3 тысячи рублей конечно многовато...но зная жлобство Сони - это еще хорошо, что не 4500
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