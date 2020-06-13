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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Дамзель вернется в Bloodlines 2, представлено коллекционное издание

Опубликовано: 2 час. 59 мин. назад
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Сегодня был показан новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, в котором представлена Дамзель. Это любимая многими фанатами первой части серии вампирша-анархистка из клана Бруджа. На этот раз она будет заниматься агитацией среди кровных братьев города, угнетаемых правящими кланами. Озвучивать ее будет, как и в первой Bloodlines, Кортни Тейлор.

Damsel Reveal

Также было представлено коллекционное издание Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, которое выйдет ограниченным тиражом в 3000 копий. В него войдет 28-сантиметровая фигурка Элиф, детализированная карта города, саундтрек на виниле, стилбук, пятое издание книги Bloodlines (цифровая копия), а также три DLC.

Купить коллекционное издание можно будет как с игрой, так и без нее и DLC. Стоимость версии без игры составит $109,99.

 

Коллекционное издание Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

 

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Ну тут просто слов нет. Предзаказ в Стиме есть, пора уже и в ГОГ наверное мне его сделатьrofl
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