Borderlands 3 выйдет на PS5 и Xbox Series X

Во время PAX Online компания Gearbox поделилась информацией о том, что Borderlands 3 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X с поддержкой переноса данных с консолей прошлого поколений. Дата релиза пока не сообщается. При этом пользователи, купившие игру на PS4 или Xbox One, получат версию для следующего поколения бесплатно. Правда, не уточняется, распространяется это на цифровые, физические или обе версии.





Borderlands 3 на PlayStation 5 и Xbox Series X будет работать в разрешении 4K при 60 fps. Кроме этого игроки получат возможность играть в локальном кооперативном режиме вчетвером, а также использовать вертикальный сплит-скрин при игре вдвоем. Последнее дополнение будет выпущено и на уходящее поколение консолей, а вот касательно кооператива на четырех пользователей разработчики ничего не сказали.

Но и это не все – позже в этом году Borderlands 3 обзаведется новым DLC, которое добавит каждому из классов совершенно новую ветку развития.