Бесплатная раздача Totally Accurate Battle Simulator в Epic Games Store

Несколько минут назад компания Epic Games запустила в собственном магазине бесплатную раздачу Totally Accurate Battle Simulator. Это уже седьмая по счету бесплатная игра в рамках новогодней акции, которая завершится 1 января.

Занимательный тактический симулятор Totally Accurate Battle Simulator позволит вам сталкивать армии самых разных периодов. В игре присутствуют несколько фракций с уникальными юнитами, боевые возможности которых немного отличаются. Изюминкой TABS является реалистичная физика, превращающая каждое сражение в невероятно увлекательное зрелище.



