НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Бесплатная раздача Totally Accurate Battle Simulator в Epic Games Store

Опубликовано: 6 час. 50 мин. назад, Mypulse
Поделиться:  

Несколько минут назад компания Epic Games запустила в собственном магазине бесплатную раздачу Totally Accurate Battle Simulator. Это уже седьмая по счету бесплатная игра в рамках новогодней акции, которая завершится 1 января.

Занимательный тактический симулятор Totally Accurate Battle Simulator позволит вам сталкивать армии самых разных периодов. В игре присутствуют несколько фракций с уникальными юнитами, боевые возможности которых немного отличаются. Изюминкой TABS является реалистичная физика, превращающая каждое сражение в невероятно увлекательное зрелище.

 

TABS картинка

 

Вам также может быть интересно
Halo: Reach – обзор Культовая серия видеоигр Halo хорошо известна пользователям игровых консолей семейства Xbox. Первая часть вышла еще в 2001 году для cамой первой «коробки», и с тех пор регулярно продолжает радовать фанатов эпичными историями о войне людей с инопланетными захватчиками... Halo: Reach – обзор Aima Wars: Steampunk and Orcs – орки на дирижаблях Идея смешать воедино классическое фэнтези и стимпанк не нова. Летающих на «кукурузниках» орков мы помним еще по Arcanum: Of Steamworks and Magic Obscura (2001). Но идея остается привлекательной. Aima Wars: Steampunk and Orcs – свежее высказывание на тему. И теперь это ММО. Aima Wars: Steampunk and Orcs – орки на дирижаблях
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
6 час. 50 мин. назад0Бесплатная раздача Totally Accurate Battle Simulator в Epic Games Store 8 час. 40 мин. назад2Новый геймплей Nioh 2 – снег, исследования и битвы 24.12.2019 18:22:010Celeste стала бесплатной в Epic Games Store 24.12.2019 16:29:212Последняя глава Black Mesa вышла из «беты» 23.12.2019 18:30:010В Epic Games Store раздают Ape Out – динамичный экшен про гориллу 23.12.2019 13:14:300Операция З.И.М.А. в War Thunder 20.12.2019 18:30:230TowerFall Ascension – еще одна бесплатная игра от Epic Games Store
Новости игр
TowerFall Ascension – еще одна бесплатная игра от Epic Games StoreИГРЫ TowerFall Ascension – еще одна бесплатная игра от Epic Games Store Сейчас в магазине Epic Games Store проходит не только новогодняя распродажа с различными скидками, но и раздача бесплатных игр. Вчера пользователям предлагали стратегию Into the Breach, а сегодня... Подарки и угощения в Dying Light – старт новогоднего эвентаИГРЫ Подарки и угощения в Dying Light – старт новогоднего эвента Накануне студия Techland запустила в своем зомби-экшене Dying Light новогодний эвент, содержащий увлекательные занятия, подарки и угощения. Событие будет активно на платформах PC, PS4 и Xbox One до... Системные требования Assassin's Creed UnityИГРЫ Системные требования Assassin's Creed Unity Компания Ubisoft на страничках своего блога опубликовала официальные системные требования компьютерной версии экшена Assassin's Creed: Unity. Таким образом, ходившие вчера по сети слухи о высоких системных...
© 2009-2019 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Новый геймплей Nioh 2 – снег, исследования и битвыCtrl + стрелка вправо