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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Новый геймплей Nioh 2 – снег, исследования и битвы

Опубликовано: 8 час. 40 мин. назад
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На праздничной трансляции от издания Dengeki Online был показан геймплей нескольких еще не вышедших игр. В центре внимания оказался ролевой экшен Nioh 2, которому посвятили аж пятнадцать минут экранного времени.

В видео представлены заснеженная локация, «Битва при Анэгаве» и сражение с боссом по имени Магара Наотака. Магара, будучи в прошлом великим воином, утратил руку и превратился в екая – именно из-за него вся область покрылась льдом. В ходе противостояния босс будет переносить главного героя в Темное царство, где сложность битвы значительно увеличивается, а сам протагонист получает возможность тоже превращаться в екая.

Премьера Nioh 2 состоится 13 марта 2020 года. Платформа одна – PlayStation 4.

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Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 16)6 час. 14 мин. назад
Shtefan писал(а):
Но снежные локации канеш ассоциируются с самой жгучей болью в жопке в первой части.
Не забывай про Sekiro, местный снег ничего потушить не смог.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)6 час. 50 мин. назад
А они уже продали мне игру демкой, игра – мастхэв однозначный. Жду не дождуся

Добавлено позже:
Но снежные локации канеш ассоциируются с самой жгучей болью в жопке в первой части.
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