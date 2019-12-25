Новый геймплей Nioh 2 – снег, исследования и битвы

На праздничной трансляции от издания Dengeki Online был показан геймплей нескольких еще не вышедших игр. В центре внимания оказался ролевой экшен Nioh 2, которому посвятили аж пятнадцать минут экранного времени.

В видео представлены заснеженная локация, «Битва при Анэгаве» и сражение с боссом по имени Магара Наотака. Магара, будучи в прошлом великим воином, утратил руку и превратился в екая – именно из-за него вся область покрылась льдом. В ходе противостояния босс будет переносить главного героя в Темное царство, где сложность битвы значительно увеличивается, а сам протагонист получает возможность тоже превращаться в екая.

Премьера Nioh 2 состоится 13 марта 2020 года. Платформа одна – PlayStation 4.