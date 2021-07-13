Анонсирована Company of Heroes 3

Студия Relic Entertainment и издательство SEGA анонсировали стратегию в реальном времени Company of Heroes 3. Третья часть отметится самой большой одиночной кампанией в истории франшизы и покажет битвы, которые разворачивались на берегах Средиземного моря. Судя по представленным кадрам, акцент будет сделан на сражениях в Италии и Северной Африке.

Продолжение франшизы вдохновлено первой Company of Heroes – «золотым стандартом» серии, по словам Relic. Пользователей ждет много интересных механик: захват аэродромов для получения поддержки с воздуха, бомбардировка позиций врага с моря и так далее. К важным новшествам проекта относится появление тактической паузы. Она позволит вести сражения более эффективно и даст время взвесить свои решения.

Company of Heroes 3 выйдет на ПК в конце 2022 года, точная дата пока не сообщается.