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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Анонсирована Company of Heroes 3

Опубликовано: вчера, 20:21:59
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Студия Relic Entertainment и издательство SEGA анонсировали стратегию в реальном времени Company of Heroes 3. Третья часть отметится самой большой одиночной кампанией в истории франшизы и покажет битвы, которые разворачивались на берегах Средиземного моря. Судя по представленным кадрам, акцент будет сделан на сражениях в Италии и Северной Африке.

Announce Trailer [RUS]

Продолжение франшизы вдохновлено первой Company of Heroes – «золотым стандартом» серии, по словам Relic. Пользователей ждет много интересных механик: захват аэродромов для получения поддержки с воздуха, бомбардировка позиций врага с моря и так далее. К важным новшествам проекта относится появление тактической паузы. Она позволит вести сражения более эффективно и даст время взвесить свои решения.

Gameplay Reveal Trailer [RUS]

Company of Heroes 3 выйдет на ПК в конце 2022 года, точная дата пока не сообщается.

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новыестарые2 ком.
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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)вчера, 22:20:56
 
Третья часть отметится самой большой одиночной кампанией в истории франшизы
Это окрыляет, а то 2 часть не порадовала по количеству миссий. Были DLC, но это издевка, как и всегда.
 
К важным новшествам проекта относится появление тактической паузы. Она позволит вести сражения более эффективно и даст время взвесить свои решения.
Значит будут тактические моменты. Давно пора, посмотрим как это будет выглядеть, а что далеко ходить, вон партизаны 1941.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:27:00
На официальном сайте при регистрации и присоединении своего профиля в Steam можно получить доступ к пре-альфа версии (только на английском языке) https://companyofheroes.com/
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