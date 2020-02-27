Тизер последнего демо Nioh 2 перед релизом

Компания Koei Tecmo и студия Team Ninja уже скоро отправят в релиз горячо ожидаемый экшен про самурая под названием Nioh 2. Но прежде нам предлагают оценить финальную демоверсию игры, которой и посвящен сегодняшний тизер.

Демо позволит пощупать редактор персонажа и завершить три задания. Создав героя, вы сможете использовать его внешность и после премьеры Nioh 2. Пробный период будет действовать с 28 февраля (11:00 МСК) по 2 марта (10:59 МСК).

Nioh 2 выйдет на PlayStation 4 уже 13 марта 2020 года.