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Анонс дополнения Odyssey для Elite: Dangerous

Опубликовано: 4 час. 42 мин. назад
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Компания Frontier Developments анонсировала новое крупное DLC под названием Odyssey для космического симулятора Elite: Dangerous, которое станет доступно в начале 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One. Дополнение позволит исследовать далекие миры пешком. Высадившись на планету, вы сможете свободно ее изучать, находя аванпосты и поселения. Вас ждут различные контракты и способы их выполнения, начиная от дипломатии и торговли, и заканчивая полномасштабными боями.

Для планирования своих дальнейший действий можно будет использовать социальные зоны, разбросанные по всей галактике. В этих общественных аванпостах вы сможете приобретать и улучшать свое оружие или снаряжение, а также создавать альянсы. Тактические сражения будут проходить сразу в нескольких плоскостях – командиры, наземная техника и корабли.

Odyssey - Announcement Trailer
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