All in! Games издаст Chernobylite

Издательство All in! Games объявило о партнерстве со студией The Farm 51 по выпуску игры Chernobylite. Сейчас она находится в раннем доступе Steam и GOG, но в 2021 году обзаведется полной версией. Именно ее изданием должна заняться All in! Games.

Кроме персональных компьютеров, одновременно с полноценным выходом Chernobylite заглянет на консоли текущего и следующего поколений. Точная дата релиза пока не разглашается.

Упомянутый проект The Farm 51 представляет собой смесь шутера и хоррора, в котором пользователям предстоит посетить зону отчуждения вокруг ЧАЭС.