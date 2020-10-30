НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
431226
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (3)Видео (3)Скриншоты (5)

All in! Games издаст Chernobylite

Опубликовано: 4 час. 15 мин. назад
Поделиться:  

Издательство All in! Games объявило о партнерстве со студией The Farm 51 по выпуску игры Chernobylite. Сейчас она находится в раннем доступе Steam и GOG, но в 2021 году обзаведется полной версией. Именно ее изданием должна заняться All in! Games.

Кроме персональных компьютеров, одновременно с полноценным выходом Chernobylite заглянет на консоли текущего и следующего поколений. Точная дата релиза пока не разглашается.

Упомянутый проект The Farm 51 представляет собой смесь шутера и хоррора, в котором пользователям предстоит посетить зону отчуждения вокруг ЧАЭС.

 

 

Вам также может быть интересно
Первые детали Final Fantasy XVI Продюсер Final Fantasy XVI раскрыл первые деталей новой части серии, которая была анонсирована на PS5 в сентябре. Действие игры развернется в мире Валистея, усеянном огромными залежами Материнских Кристаллов... Первые детали Final Fantasy XVI Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в ноябре 2020 Microsoft объявила состав ноябрьской подборки бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. На этот раз обошлось без громких хитов. Самым значимым проектом в списке стал стелс-экшен Aragami. Остальные творения известны... Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в ноябре 2020
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
3 час. 42 мин. назад0Praey for the Gods выйдет на PS4 и PS5 3 час. 59 мин. назад3Everspace 2 перенесли, чтобы не конкурировать с Cyberpunk 2077 4 час. 15 мин. назад0All in! Games издаст Chernobylite 5 час. 6 мин. назад1Кинематографический рекламный трейлер Assassin's Creed Valhalla 10 час. 29 мин. назад0Релизный трейлер DIRT 5 сегодня, 09:42:420Реформа флота в War Thunder 29.10.2020 20:18:190Сюжетный трейлер и дата релиза World of Warcraft: Shadowlands
Новости игр
Релизный трейлер DIRT 5ИГРЫ Релизный трейлер DIRT 5 Codemasters опубликовала релизный трейлер гоночного автосимулятора DIRT 5, который выйдет 6 ноября на ПК, PS4 и Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series в день их релиза. В новой части... Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine перенеслиИГРЫ Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine перенесли Издательство Ubisoft объявило о переносе двух своих шутеров, Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine, на более поздний срок. Игры не появятся на полках магазинов в текущем финансовом году, а значит – они не выйдут раньше апреля 2021-го... Praey for the Gods выйдет на PS4 и PS5ИГРЫ Praey for the Gods выйдет на PS4 и PS5 No Matter Studios сделала заявление касательно своего приключенческого экшена Praey for the Gods. В первом квартале 2021 года игра выйдет в раннем доступе на консолях PS4 и PS5. Причем пользователи приставки Sony...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Кинематографический рекламный трейлер Assassin's Creed ValhallaCtrl + стрелка вправо