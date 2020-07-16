В Microsoft Store обнаружили проект The Red Door – возможно новую Call of Duty

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В Microsoft Store появился новый проект под названием The Red Door. Казалось бы, причем тут Activision и вообще серия Call of Duty? Однако, объем занимаемого места в 82 гигабайт, возрастной рейтинг и жанр шутер намекают нам на то, что Activision готовит действительно крупный проект.

Наверняка, The Red Door – это кодовое название очередной части серии, которая должна выйти на PC, Xbox One, PS4 и консолях нового поколения в конце текущего года. Помимо прочего, проект с аналогичным названием уже появлялся на просторах PlayStation Store. Пользователи Reddit уже предположили, что подобным образом издатель проводит закрытый бета-тест игры.

На текущий момент известно, что новая часть будет называться Call of Duty: Black Ops Cold War, за разработку отвечают авторы Black Ops – студия Treyarch.