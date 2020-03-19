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Трейлер к скорому релизу Bleeding Edge – командный шутер от Ninja Theory

Опубликовано: 10 час. 9 мин. назад
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Студия Ninja Theory, помимо своей работы над Senua’s Saga: Hellblade II, вот-вот собирается выпустить новый командный шутер Bleeding Edge. Сегодня игра обзавелась финальным трейлером, напоминающим, что ее премьера состоится уже 24 марта 2020 года на PC и Xbox One.

Bleeding Edge является стандартным представителем жанра сессионных шутеров. Объединившись с товарищами по команде, вы будете сражаться с другими геймерами в погоне за различными целями. В вашем распоряжении окажутся десятки героев, отличающихся уникальными способностями и внешним видом.

Для победы в Bleeding Edge придется использовать любые средства. Притягивайте врагов к высоковольтным заборам, толкайте их под поезда, разжигайте огонь у них под ногами – словом, делайте все, чтобы одержать верх. В ходе матчей вы также сможете модифицировать свои кибернетические элементы, открывая дополнительные геймплейные возможности.

Launch Trailer
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