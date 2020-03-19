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Немножко о радиации в новом ролике Endzone - A World Apart

Опубликовано: 10 час. 44 мин. назад
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Компания Assemble Entertainment и студия Gentlymad разрабатывают сейчас новый градостроительный симулятор с элементами выживания Endzone - A World Apart, действо которого разворачивается в постапокалиптическом сеттинге. Сегодня они опубликовали новое руководство, посвященное различным категориям радиации.

Всего в Endzone - A World Apart будет четыре уровня радиации – чистый, легкий, средний и высокий. Для обнаружения наиболее загрязненных мест нужно будет ориентироваться на показания счетчика Гейгера, количество необычных растений или карту. При этом радиоактивные зоны будут регулярно перемещаться, реагируя на пылевые бури и кислотные дожди.

Радиация может отравить воду и испортить урожай, что нанесет значительный вред поселенцам. Для выживания людям придется использовать угольные фильтры и специальную одежду. Утратив бдительность, они подвергнут себя колоссальному риску и, скорее всего, погибнут.

Feature Trailer Radiation

Ранний доступ Endzone - A World Apart откроется со 2 апреля 2020 года в Steam и GOG.

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