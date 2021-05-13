НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
23517
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (4)Видео (3)

Сражение в новом режиме в геймплее Total War: Warhammer III

Опубликовано: вчера, 19:59:02
Поделиться:  

Как и было обещано, студия Creative Assembly при поддержке издательства SEGA показала геймплей Total War: Warhammer III. Разработчики продемонстрировали публике драку в режиме «Битва за выживание». В нем пользователи попадают в самое сердце вражеской территории, где им предстоит развернуть армию и подготовиться к защите.

Игрокам выдадут ресурсы, которые нужно тратить на покупку баррикад, оборонительных башен, усилений и подкреплений. Свежий ролик показывает, как войска Кислева отбивались от Хорна. Им пришлось выдержать четыре волны демонов, после чего сразиться с предводителем вражеской армии.

А еще разработчики подробно рассказали о реализации разных аспектов грядущей стратегии во втором видео.

Total War: Warhammer III выйдет в 2021 году на ПК, точная дата релиза по-прежнему неизвестна.

Вам также может быть интересно
Sledgehammer Games разрабатывает новую Call of Duty Activision Blizzard во время финансового отчета сообщила о том, что разработку Call of Duty 2021 года возглавит компания Sledgehammer Games, которая ранее занималась Call of Duty: WWII, а также была в составе... Sledgehammer Games разрабатывает новую Call of Duty TORGI за Biomutant Следующий розыгрыш состоится 28 мая. Успей испытать удачу! Resident Evil Village получает Десятый. TORGI за Biomutant
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
3 час. 21 мин. назад0В разработке находится продолжение Ghostrunner вчера, 19:59:020Сражение в новом режиме в геймплее Total War: Warhammer III вчера, 19:36:431Трейлер очередного уровня из Shadow Warrior 3 вчера, 16:38:503Трейлер Expeditions: Rome с женским протагонистом 12.05.2021 21:49:340Трейлеры фракций Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground 12.05.2021 19:53:24017 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart 12.05.2021 19:27:180Зрелищный трейлер Total War: Warhammer III
Новости игр
Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переноситсяИГРЫ Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переносится Во время финансового отчета компания Ubisoft раскрыла информацию о выходе некоторых проектов. Так, релиз многострадальной пиратской игры Skull & Bones в который раз был перенесен. Последнее время выхода было назначено... Трейлер Expeditions: Rome с женским протагонистомИГРЫ Трейлер Expeditions: Rome с женским протагонистом Студия Logic Artists и издательство THQ Nordic опубликовали новый трейлер RPG Expeditions: Rome. В ролике зрителям представили женского протагониста и ее историю. Закадровый голос вещает о том, как главная героиня... 17 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift ApartИГРЫ 17 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart Студия Insomniac Games и издательство Sony Interactive Entertainment поделились 17-минутной геймплейной демонстрацией Ratchet & Clank: Rift Apart, которая появилась на YouTube-канале PlayStation Access. В ролике подробно показываются...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер очередного уровня из Shadow Warrior 3Ctrl + стрелка вправо