Сражение в новом режиме в геймплее Total War: Warhammer III

Как и было обещано, студия Creative Assembly при поддержке издательства SEGA показала геймплей Total War: Warhammer III. Разработчики продемонстрировали публике драку в режиме «Битва за выживание». В нем пользователи попадают в самое сердце вражеской территории, где им предстоит развернуть армию и подготовиться к защите.

Игрокам выдадут ресурсы, которые нужно тратить на покупку баррикад, оборонительных башен, усилений и подкреплений. Свежий ролик показывает, как войска Кислева отбивались от Хорна. Им пришлось выдержать четыре волны демонов, после чего сразиться с предводителем вражеской армии.

А еще разработчики подробно рассказали о реализации разных аспектов грядущей стратегии во втором видео.

Total War: Warhammer III выйдет в 2021 году на ПК, точная дата релиза по-прежнему неизвестна.