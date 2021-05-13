Трейлер очередного уровня из Shadow Warrior 3

Череда материалов по Shadow Warrior 3 продолжается. На этот раз студия Flying Wild Hog и издательство Devolver Digital опубликовали трейлер, посвященный уровню под названием Motoko's Thunderdome. Локация выделяется за счет зданий в японском стиле, вертикальности и наличия множества небольших арен, где удобно истреблять пачки врагов.

Кроме того, свежий ролик показывает новое оружие и умения. Например, в одном из фрагментов главный герой замораживает противников, а потом уничтожает их из гранатомета.

Shadow Warrior 3 выйдет в 2021 году на ПК, PS4, Xbox One, точная дата неизвестна.