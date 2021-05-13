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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Трейлер очередного уровня из Shadow Warrior 3

Опубликовано: вчера, 19:36:43
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Череда материалов по Shadow Warrior 3 продолжается. На этот раз студия Flying Wild Hog и издательство Devolver Digital опубликовали трейлер, посвященный уровню под названием Motoko's Thunderdome. Локация выделяется за счет зданий в японском стиле, вертикальности и наличия множества небольших арен, где удобно истреблять пачки врагов.

Кроме того, свежий ролик показывает новое оружие и умения. Например, в одном из фрагментов главный герой замораживает противников, а потом уничтожает их из гранатомета.

Shadow Warrior 3 выйдет в 2021 году на ПК, PS4, Xbox One, точная дата неизвестна.

Sneak Peek: Motoko's Thunderdome
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Подручный
vova4yma (уровень 22)10 час. 49 мин. назад
Через силу прошел первую часть и был в восторге от второй, кто бы что не говорил, надеюсь третья будет такой же прикольной.
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