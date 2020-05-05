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Шутер Crucible от Amazon получил дату релиза

Опубликовано: 6 час. 17 мин. назад
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Командный free-to-play PvPvE шутер от третьего лица Crucible, разрабатываемый компанией Amazon, получил дату релиза. Игра выйдет на ПК в Steam уже совсем скоро, 20 мая.

В Crucible на выбор представлено 10 персонажей (охотников) с уникальным оружием и способностями. Игроки попадут в открытый мир, где им предстоит сражаться не только с монстрами, но и между собой, чтобы пережить опасности, поджидающие на планете.

На старте игры будет три режима: Heart of the Hives (4v4), где каждая команда будет сражаться с боссами, одновременно отбиваясь от другой команды, с конечной целью захватить три сердца Улья; в Harvester Command (8v8) двум командам предстоит захватить и удерживать как можно больше Харвестеров, чтобы добраться до Эссенции (вещество, позволяющее усиливать способности персонажа); Alpha Hunters (обычный PvP-режим), в котором участвует восемь отрядов по два игрока.

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