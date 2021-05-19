Первый трейлер The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco Entertainment опубликовали первый трейлер хоррора The Dark Pictures: House of Ashes. В ролике показаны мужчина и женщина, которые, судя по всему, станут главными героями. Они находятся в каком-то подземном городе с хитросплетением пещер, коридоров и древних руин.

А ближе к концу видео зрителям продемонстрировали бегство солдата от неизвестного монстра. Кроме того, разработчики объявили дату первого показа геймплея проекта. Он состоится 27 мая, начало – в 19:00 по Москве/Киеву.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S в 2021 году, точная дата пока не сообщается.