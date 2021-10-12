На сайте Windows Central появились первые подробности Avowed, новой ролевой игры от Obsidian Entertainment. В прошлом году, когда проект только анонсировали, некоторые заочно окрестили его «Скайримом в мире Pillars of Eternity». По появившимся подробностям можно судить, что это предположение оказалось не таким уж и далеким от правды.

Разработка игры пока что находится на самой ранней стадии, но первая рабочая альфа-версия уже не за горами. Проект создается на улучшенной версии движка The Outer Worlds и позиционируется как RPG от первого лица с детально проработанным сюжетом и ролевой системой. В игре будут представлены разные стили прохождения: как и в последней части The Elder Scrolls протагонист может испольовать различные сочетания оружия и заклинаний в обеих руках. Так, например, можно избрать путь скрытного убийцы с парными кинжалами, сражаться с мечом в одной руке и магией в другой, стрелять из лука или огнестрельного оружия и творить мощные заклинания с обеих рук. В ближнем бою противников можно пинать и бить щитом. Окружение планируют сделать частично разрушаемым, некоторые объекты интерьера можно сжечь с помощью магии или факела.

Многие элементы будут хорошо знакомы поклонникам Pillars of Eternity. Бестиарий будет схож с тем, что был представлен в изометрических играх, многие заклинания, эффекты и зачарования оружия тоже перекочуют в новую игру. Издание также отмечает, что реальный прототип игры выглядел горадо ярче и красочнее, чем было показано в анонсирующем трейлере.

Пока не понятно, будет ли Avowed игрой в открытом мире, или ее поделят на несколько крупных локаций. В прототипе были показаны разнообразные местности: освещенные люминисцентными грибами глубокие пещеры, леса с огромными деревьями, залитые солнцем храмы и темные гробницы.

Точная дата релиза ролевой игры пока не известна. Она выйдет на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.